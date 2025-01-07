Гетманцев: Держбюджет отримав від "податку на Google" учетверо більше, ніж очікувалось

Надходження до держбюджету від "податку на Google" зросли до 11,2 млрд грн у 2024 році

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У 2024 році компанії-нерезиденти, які надають українцям цифрові послуги, виконали зобов'язань зі сплати ПДВ ("податок на Google") на 11,2 млрд грн ($260 млн), що учетверо перевищило очікування. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Передбачення та прогнози, що він не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть із ринку України, не справдились", – зазначив Гетманцев.

Він додав, що надходження від "податку на Google" зростають із року в рік.

Так, у 2022 році надходження становили 4,3 млрд грн, у 2023 році – 8 млрд грн, а у 2024 році – 11,2 млрд грн, що майже вчетверо перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами ухвалення закону.

"Очікуємо, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II матимуть такий же успіх, як і "податок на Google", – резюмував Гетманцев.