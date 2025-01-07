Гетманцев: Держбюджет отримав від "податку на Google" учетверо більше, ніж очікувалось
У 2024 році компанії-нерезиденти, які надають українцям цифрові послуги, виконали зобов'язань зі сплати ПДВ ("податок на Google") на 11,2 млрд грн ($260 млн), що учетверо перевищило очікування. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Передбачення та прогнози, що він не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть із ринку України, не справдились", – зазначив Гетманцев.
Він додав, що надходження від "податку на Google" зростають із року в рік.
Так, у 2022 році надходження становили 4,3 млрд грн, у 2023 році – 8 млрд грн, а у 2024 році – 11,2 млрд грн, що майже вчетверо перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами ухвалення закону.
"Очікуємо, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II матимуть такий же успіх, як і "податок на Google", – резюмував Гетманцев.
- У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, який зобов'язує компанії без представництва в Україні сплачувати 20% ПДВ на онлайн-послуги. Закон набрав чинності 1 січня 2022 року.
- 10 серпня 2022 року з'явилися перші результати "податку на Google": 53 компанії задекларували сплату $76 млн.
- 13 листопада 2024 року стало відомо, що Україна збільшила збори "податку на Google". Додалося сім платників за квартал.