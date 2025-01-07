Гетманцев: Поступления от "налога на Google" в четыре раза превысили ожидания

Поступления в госбюджет от "налога на Google" выросли до 11,2 млрд грн в 2024 году

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В 2024 году компании-нерезиденты, предоставляющие украинцам цифровые услуги, выполнили обязательства по уплате НДС ("налог на Google") на 11,2 млрд грн ($260 млн), что в четыре раза превысило ожидания. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"Предсказания и прогнозы, что он не заработает в Украине, нерезиденты не будут регистрироваться и выйдут с рынка Украины, не оправдались", – отметил Гетманцев.

Он добавил, что поступления от "налога на Google" растут из года в год.

Так, в 2022 году поступления составили 4,3 млрд грн, в 2023 году – 8 млрд грн, а в 2024 году – 11,2 млрд грн, что почти в четыре раза превышает сумму, которую рассчитывали получить по результатам принятия закона.

"Ожидаем, что следующие инициативы по имплементации директив DAC 7, ATAD I и ATAD II будут иметь такой же успех, как и "налог на Google", – резюмировал Гетманцев.