Гетманцев: Поступления от "налога на Google" в четыре раза превысили ожидания
В 2024 году компании-нерезиденты, предоставляющие украинцам цифровые услуги, выполнили обязательства по уплате НДС ("налог на Google") на 11,2 млрд грн ($260 млн), что в четыре раза превысило ожидания. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Предсказания и прогнозы, что он не заработает в Украине, нерезиденты не будут регистрироваться и выйдут с рынка Украины, не оправдались", – отметил Гетманцев.
Он добавил, что поступления от "налога на Google" растут из года в год.
Так, в 2022 году поступления составили 4,3 млрд грн, в 2023 году – 8 млрд грн, а в 2024 году – 11,2 млрд грн, что почти в четыре раза превышает сумму, которую рассчитывали получить по результатам принятия закона.
"Ожидаем, что следующие инициативы по имплементации директив DAC 7, ATAD I и ATAD II будут иметь такой же успех, как и "налог на Google", – резюмировал Гетманцев.
- В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1525-ІХ, обязывающий компании без представительства в Украине платить 20% НДС на онлайн-услуги. Закон вступил в силу 1 января 2022 года.
- 10 августа 2022 года появились первые результаты "налога на Google": 53 компании задекларировали уплату $76 млн.
- 13 ноября 2024 года стало известно, что Украина увеличила сборы "налога на Google". Добавилось семь плательщиков за квартал.