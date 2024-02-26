Глава лондонської гілки Ротшильдів помер у віці 87 років

Джейкоб Ротшильд. Фото - Rothschild Foundation

Натаніель Чарльз Джейкоб Ротшильд, британський інвестиційний банкір, представник династії Ротшильдів, помер 26 лютого у віці 87 років. Про це повідомив благодійний фонд Rothschild Foundation.

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"Фонд Ротшильдів і маєток Воддесдон з глибоким сумом повідомляють про смерть лорда Ротшильда, бізнесмена, підприємця, філантропа та культурного лідера. Його сім'ї, колегам та численним друзям дуже не вистачатиме його", – йдеться в повідомленні.

Про причини смерті, час і місце прощання не повідомляється.

Зазначається, що главу лондонської гілки Ротшильдів буде поховано за юдейським звичаєм у рамках невеликої сімейної церемонії, повідомила його родина агентству PA.

Ротшильди – європейська династія банкірів та громадських діячів єврейського походження, чия історія сягає кінця XVIII століття. Засновником династії є Майєр Амшель Ротшильд, який заснував банк у Франкфурті-на-Майні. Бізнес продовжили п'ять його синів, а потім онуки. Члени клану Ротшильдів досі відіграють важливу роль у європейському бізнесі.



На даний момент збереглися дві основні гілки династії – англійська та французька. У 2012 році лорд Давид де Роштільд об'єднав банківські бізнеси двох гілок – NM Rothschild і Rothschild & Cie – в компанію Paris-Orleans, таким чином поклавши край суперництву між гілками. Французько-швейцарська група Edmond de Rothschild – відгалуження банківського бізнесу династії Ротшильдів, що стоїть окремо.



Колись династія Ротшильдів мала найбільшу приватну колекцію мистецтва у світі, і значну частину предметів мистецтва у світових публічних музеях, подарованих Ротшильдами, за сімейною традицією подаровано анонімно.

Джейкоб Ротшильд народився 29 квітня 1936 року у Беркширі, Англія.

Кар'єру розпочав у сімейному банку NM Rothschild & Sons у Лондоні у 1963 році.

У 1980 році заснував J. Rothschild Assurance Group (нині St. James's Place plc).

Ротшильд, який належав до відомої династії банкірів і мав титул лорда, у 1988-2019 роках був головою ради директорів фонду RIT Capital Partners, а у 1985-1991 роках очолював раду опікунів Лондонської національної галереї.

Свого часу Джейкоб Ротшильд був головою правління телекомпанії BSkyB, а також директором BHF фінансової компанії Kleinwort Benson Group.

Він також започаткував Windmill Hill Asset Management з управління благодійною діяльністю сім'ї.

У 2015 році повідомлялося, що дві гілки сімейства Ротшильдів оскаржують право на ім'я. Зокрема, в Edmond de Rothschild виступили проти французької Rothschild & Cie.

У січні 2021 року помер один із найбагатших членів сімейства – французький банкір, власник Edmond de Rothschild Group з 1997 року Бенджамін де Ротшильд. Йому було 57 років.