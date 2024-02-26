Глава лондонской ветви Ротшильдов скончался в возрасте 87 лет

"Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его семье, коллегам и многочисленным друзьям будет очень не хватать его", – говорится в сообщении.

О причинах смерти, времени и месте прощания не сообщается.

Отмечается, что глава лондонской ветви Ротшильдов будет похоронен по иудейским обычаям в рамках небольшой семейной церемонии, сообщила его семья агентству PA.



Ротшильды – европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история восходит к концу XVIII века. Основателем династии является Майер Амшель Ротшильд, основавший банк во Франкфурте-на-Майне. Бизнес продолжили пять его сыновей, а затем внуки. Члены клана Ротшильдов до сих пор играют немаловажную роль в европейском бизнесе. К настоящему моменту сохранились две основные ветви династии – английская и французская. В 2012 году лорд Давид де Роштильд объединил банковские бизнесы двух ветвей – NM Rothschild и Rothschild & Cie – в компанию Paris-Orleans, таким образом положив конец соперничеству между ветвями. Французско-швейцарская группа Edmond de Rothschild – ответвление банковского бизнеса династии Ротшильдов, стоящее особняком. Когда-то династия Ротшильдов обладала самой большой частной коллекцией искусства в мире, и значительная часть предметов искусства в мировых публичных музеях, подаренных Ротшильдами, по семейной традиции подарена анонимно.

Джейкоб Ротшильд родился 29 апреля 1936 года в Беркшире, Англия.

Карьеру начал в семейном банке NM Rothschild & Sons в Лондоне в 1963 году.

В 1980 году основал J. Rothschild Assurance Group (ныне St. James's Place plc).

Ротшильд, принадлежавший к известной династии банкиров и носивший титул лорда, в 1988-2019 годах был председателем совета директоров фонда RIT Capital Partners, а в 1985-1991 годах возглавлял совет попечителей Лондонской национальной галереи.

В свое время Джейкоб Ротшильд был председателем правления телекомпании BSkyB, а также директором BHF финансовой компании Kleinwort Benson Group.

Он также основал Windmill Hill Asset Management по управлению благотворительной деятельностью семьи.

В 2015 году сообщалось, что две ветви семейства Ротшильдов оспаривают право на имя. В частности в Edmond de Rothschild выступили против французской Rothschild & Cie.

В январе 2021 года скончался один из самых богатых членов семейства – французский банкир, владелец Edmond de Rothschild Group с 1997 года Бенджамин де Ротшильд. Ему было 57 лет.

