Голова Raiffeisen назвав вигідним для ЄС зняття санкцій з компанії, пов’язаної з Дерипаскою

Невдала угода з російською компанією залишила австрійський банк і без акцій, і без грошей

Голова Raiffeisen Bank International (RBI) Йоганн Штробль вважає, що запропоноване Австрією зняття санкцій з російської компанії "Расперіа Трейдінг Лімітед", пов’язаної з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою, відповідає інтересам Євросоюзу, бо дозволить одному з найбільших забудовників блоку – австрійській компанії Strabag – позбутися російських акціонерів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву голови банку.

"Расперіа сидить і на акціях Strabag, і на 2,1 мільярда євро, які вже у Росії. Є спосіб це змінити", – сказав Штробль журналістам у Відні.

Така ситуація склалася внаслідок того, що у 2023 році Raiffeisen Bank International, прагнучи вивільнити мільярди євро, заблоковані у його російській "дочці", спробував провернути складну операцію з обміну активами. План полягав у купівлі частки (близько 24,1%) в австрійській будівельній компанії Strabag у російської компанії "Расперіа Трейдінг Лімітед". Угода зірвалася через тиск США, які побоювалися, що транзакція може бути використана для обходу санкцій.

Після зриву угоди компанія "Расперіа" звернулася до російського суду, щоб стягнути збитки. Суд ухвалив рішення на її користь, присудивши виплату понад 2 млрд євро компенсації. Ці гроші були примусово списані з рахунків російського Райффайзенбанку.

Фактично, RBI втратив гроші в Росії, але, з російського погляду, отримав формальне право на актив, що знаходиться у Європі.

Водночас рішення російського суду не має прямої сили в Євросоюзі й RBI не може отримати фізичний контроль над цим активом. Отже, банк опинився в ситуації, коли гроші вже втрачено в Росії, а обіцяний актив у Європі недоступний.

Зараз австрійська сторона лобіює в ЄС ідею розморозити ці санкційні акції Strabag і передати їх RBI. Це дозволило б частково компенсувати втрати банку, але така пропозиція викликає спротив у інших країн, які не хочуть створювати небезпечний прецедент визнання російських судових рішень.

Проте Штробль зазначив, що інші країни-члени ЄС вже допомагали своїм компаніям, зокрема Carlsberg і Danone, розв'язати їхні російські проблеми.

Російський підрозділ – найприбутковіший для Raiffeisen Bank International, але через контроль за капіталом банк не може перевести дивіденди з країни.

Навіть якщо передання акцій Strabag схвалять у пакеті санкцій ЄС, Raiffeisen все одно потребуватиме дозволу російських регуляторів на виплату цих дивідендів у натуральній формі в Австрію, повідомив Штробль. За його словами, у разі завершення операції банк, імовірно, продасть пакет акцій Strabag.