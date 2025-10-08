Глава Raiffeisen назвал выгодным для ЕС снятие санкций с компании, связанной с Дерипаской

Неудачная сделка с российской компанией оставила австрийский банк и без акций, и без денег

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Иоганн Штробль считает, что предложенное Австрией снятие санкций с российской компании "Распериа Трейдинг Лимитед", связанной с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, отвечает интересам Евросоюза, так как позволит одному из крупнейших застройщиков блока – австрийской компании Strabag – избавиться от российских акционеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы банка.

"Распериа сидит и на акциях Strabag, и на 2,1 миллиарда евро, которые уже в России. Есть способ это изменить", – сказал Штробль журналистам в Вене.

Такая ситуация сложилась в результате того, что в 2023 году Raiffeisen Bank International, стремясь высвободить миллиарды евро, заблокированные в его российской "дочке", попытался провернуть сложную сделку по обмену активами. План заключался в покупке доли (около 24,1%) в австрийской строительной компании Strabag у российской компании "Распериа Трейдинг Лимитед". Сделка сорвалась из-за давления США, опасавшихся, что транзакция может быть использована для обхода санкций.

После срыва сделки компания "Распериа" обратилась в российский суд, чтобы взыскать убытки. Суд принял решение в ее пользу, присудив выплату более 2 млрд евро компенсации. Эти деньги были принудительно списаны со счетов российского Райффайзенбанка.

Фактически, RBI потерял деньги в России, но, с российской точки зрения, получил формальное право на актив, находящийся в Европе.

В то же время решение российского суда не имеет прямой силы в Евросоюзе и RBI не может получить физический контроль над этим активом. Таким образом, банк оказался в ситуации, когда деньги уже потеряны в России, а обещанный актив в Европе недоступен.

Сейчас австрийская сторона лоббирует в ЕС идею разморозить эти санкционные акции Strabag и передать их RBI. Это позволило бы частично компенсировать потери банка, но такое предложение вызывает сопротивление у других стран, которые не хотят создавать опасный прецедент признания российских судебных решений.

Однако Штробль отметил, что другие страны-члены ЕС уже помогали своим компаниям, в частности Carlsberg и Danone, решить их российские проблемы.

Российское подразделение – самое прибыльное для Raiffeisen Bank International, но из-за контроля за капиталом банк не может перевести дивиденды из страны.

Даже если передачу акций Strabag одобрят в пакете санкций ЕС, Raiffeisen все равно потребует разрешения российских регуляторов на выплату этих дивидендов в натуральной форме в Австрию, сообщил Штробль. По его словам, в случае завершения сделки банк, вероятно, продаст пакет акций Strabag.