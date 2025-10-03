FT: ЕС хочет отдать замороженные активы Дерипаски Raiffeisen для компенсации убытков в РФ

Евросоюз обсуждает разморозку 2 млрд евро Дерипаски, чтобы компенсировать RBI убытки в России

Фото: EPA

Европейский Союз обсуждает снятие санкций с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать австрийскому банку Raiffeisen Bank International (RBI) убытки в размере 2 млрд евро. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По информации источников газеты, разблокирование замороженных акций австрийской строительной компании Strabag, компанию-владельца которых связывают с Дерипаской, включены в последний проект пакета санкций ЕС.

Решение объясняют тем, что российский суд обязал взыскать 2 млрд евро с RBI в качестве возмещения убытков российскому совладельцу венской компании Strabag – Расперии.

Также российский суд постановил передать акции Strabag австрийскому банку. Но поскольку они находятся под санкциями ЕС, реализовать это решение пока невозможно.

В то же время некоторые европейские чиновники опасаются, что этот шаг легитимизирует решения российских судов и предоставит другим олигархам инструмент для восстановления доступа к своим активам через иски против западных компаний.

Инициировала предложение Австрия. Но, как пишет газета, несколько стран-членов ЕС планируют выступить против этого на встрече послов, запланированной на пятницу, 3 октября.

Raiffeisen – крупнейший западный банк, который остался в России после начала полномасштабной войны в Украине.

Он пытался сократить присутствие в стране, но российские регуляторы блокируют его выход, ведь банк остается одним из немногих каналов доступа РФ к международной платежной системе SWIFT.

В декабре 2023 года RBI заявил о намерении купить долю в венской Strabag за 1,5 млрд евро у российской Расперии, которую Strabag связывал с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

США в мае 2024 года определили Расперию частью группы российских компаний, которые до сих пор контролируются Дерипаской, когда ввели санкции против некоторых из них.

Опасаясь негативной реакции со стороны США, RBI отказался от приобретения доли в Strabag.