Со счетов Raiffeisenbank в России принудительно списали 1,9 млрд евро

Центробанк РФ перечислил почти 1,9 млрд евро со счета Raiffeisenbank Russia в рамках суда с компанией Распериа

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Центральный банк России принудительно списал с корреспондентского счета Raiffeisenbank Russia около 1,87 млрд евро в рублевом эквиваленте. Об этом сообщил Raiffeisen Bank International (RBI).

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Денежные средства изъяли по решению российского суда, который обязал российскую дочку австрийского банка выплатить 2 млрд евро компенсации компании "Распериа", связанной с миллиардером Олегом Дерипаской.

Эта сумма равна определенному судом убытку за вычетом накопленных процентов в размере около 174 млн евро. Распериа может потребовать принудительного взыскания этих процентов "в любое время", уточнил австрийский банк.

В результате списания Raiffeisen Bank потерял почти половину из 4,4 млрд евро, накопленных в России после начала войны. Это прибыль, которую банк не может вывести из страны из-за ограничений движения капитала, введенных Центробанком РФ.

В декабре 2023 года RBI заявил о намерении купить долю в венской Strabag за 1,5 млрд евро у российской Распериа, которую Strabag связывал с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

США в мае 2024 года определили Распериа частью группы российских компаний, до сих пор контролируемых Дерипаской, когда ввели санкции против некоторых из них.

Опасаясь негативной реакции со стороны США, RBI отказался от приобретения у Strabag. Через несколько дней после этого США ввели санкции против Распериа.

Российское правительство блокирует все попытки продажи местных подразделений западных банков, в частности Raiffeisen Bank и UniCredit, покупателям, рискующим попасть под санкции. Это практически исключает любого покупателя из РФ, при этом возможных иностранных инвесторов блокируют западные регуляторы.

В прошлом году Европейский центральный банк приказал RBI и другим европейским банкам, все еще работающим в России, либо срочно продать свои активы в стране, либо быстро сворачивать деятельность.

RBI действительно сократил кредитование в РФ и перестал открывать новые счета, однако все еще сохраняет больший бизнес в стране, чем европейские конкуренты.

В сентябре 2024 года продажа российской "дочки" RBI усложнилась после того, как суд РФ заморозил ее акции.