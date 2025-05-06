З рахунків Raiffeisenbank у Росії примусово списали 1,9 млрд євро

Центробанк РФ переказав майже 1,9 млрд євро з рахунку Raiffeisenbank Russia в межах суду з компанією Расперія

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Центральний банк Росії примусово списав із кореспондентського рахунку Raiffeisenbank Russia близько 1,87 млрд євро у рублевому еквіваленті. Про це повідомив Raiffeisen Bank International (RBI).

Кошти вилучили за рішенням російського суду, який зобов'язав російську доньку австрійського банку виплатити 2 млрд євро компенсації компанії "Расперія", пов'язаної з мільярдером Олегом Дерипаскою.

Ця сума дорівнює визначеним судом збиткам за вирахуванням накопичених відсотків у розмірі близько 174 млн євро. Расперія може вимагати примусового стягнення цих відсотків "у будь-який час", уточнив австрійський банк.

У результаті списання Raiffeisen Bank втратив майже половину з 4,4 млрд євро, які накопичив у Росії після початку війни. Це прибуток, який банк не може вивести з країни через обмеження руху капіталу, введені Центробанком РФ.

У грудні 2023 року RBI заявив про намір купити частку у віденській Strabag за 1,5 млрд євро у російської Расперії, яку Strabag пов'язував із російським мільярдером Олегом Дерипаскою.

США у травні 2024 року визначили Расперію частиною групи російських компаній, що досі контролюються Дерипаскою, коли запровадили санкції проти деяких з них.

Побоюючись негативної реакції з боку США, RBI відмовився від придбання частки у Strabag. Через кілька днів після цього США запровадили санкції проти Расперії.

Російський уряд блокує всі спроби продажу місцевих підрозділів західних банків, зокрема Raiffeisen Bank та UniCredit, покупцям, які ризикують потрапити під санкції. Це фактично виключає будь-якого покупця з РФ, водночас потенційних іноземних інвесторів блокують західні регулятори.

Торік Європейський центральний банк наказав RBI та іншим європейським банкам, які все ще працюють у Росії, або терміново продати свої активи в країні, або швидко згортати діяльність.

RBI справді скоротив кредитування у РФ і перестав відкривати нові рахунки, однак досі зберігає більший бізнес у країні, ніж європейські конкуренти.

У вересні 2024 року продаж російської "дочки" RBI ускладнився після того, як суд РФ заморозив її акції.