Хабарників із районної податкової Києва засудили до десяти років

ВАКС засудив податківців і адвоката до 9–10 років за хабар $36 000. Рішення передбачає конфіскацію майна та заборону обіймати посади

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до тюремних термінів трьох осіб, включаючи двох співробітників київської податкової інспекції та адвоката, за отримання хабаря у розмірі $36 000. Гроші вимагали у підприємця за повернення вилучених під час обшуку коштів та цінностей. Про це інформує Центр протидії корупції.

Начальник слідчого управління ДПІ у Шевченківському районі Києва Сергій Новачук отримав 10 років позбавлення волі, а слідчий Олександр Стоянов — 9 років. Крім основного покарання, у них конфіскували все майно та заборонили працювати у правоохоронних органах протягом трьох років після звільнення. Адвокат Сергій Тарасюк також засуджений до 9 років із конфіскацією майна та забороною займатися адвокатською діяльністю на три роки.

За даними слідства, всі вони вимагали $36 000 і отримали частину ($10 000) за повернення вилучених під час обшуків у бізнесмена коштів, а саме 974 000 грн, $109 000 та інших цінностей.

До усіх обвинувачених суд застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, після викриття НАБУ Новачук отримав підвищення та продовжив працювати в податкових органах до кінця 2021 року, коли звільнився. Майно чиновника, включаючи квартири, офіс, земельні ділянки та автомобілі, записане на його родичів. Стоянов також залишався на посаді в головному управлінні ДФС Києва до кінця 2021 року.

Що відомо про справу

Розгляд справи в суді тривав роками, зокрема через відмову свідків давати показання. Ще у 2016 році НАБУ розпочало розслідування за заявою підприємця Костянтина Геновського, у якого під час обшуків вилучили гроші та цінності.

Коротка хронологія:

Лютий 2016: Геновський зустрічається з адвокатом Сергієм Тарасюком, який став посередником між ним і співробітниками ДФС. Тарасюк озвучує можливість повернення коштів за хабар.

5 липня 2016: У Шевченківському управлінні ДФС Геновському пропонують закрити справу за $36 тисяч.

8 липня 2016: Підприємець передає адвокату перший транш у $10 тисяч.

11 липня 2016: НАБУ фіксує спробу адвоката обміняти ці гроші, щоб уникнути міток на банкнотах. Протягом слідства НАБУ виявляє значні суми грошей у сейфах ДФС, які пояснюють "конфіскацією з ліквідованого конвертаційного центру".

2021 рік: Фігуранти, включаючи начальника ДПІ Сергія Новачука і слідчого Олександра Стоянова, залишають свої посади після декількох років роботи в ДФС попри розслідування.

2024 рік: ВАКС визнає обвинувачених винними.