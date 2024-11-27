Взяточников из районной налоговой Киева приговорили к 10 годам

ВАКС приговорил налоговиков и адвоката к 9–10 годам за взятку $36 000. Решение включает конфискацию имущества и запрет занимать должности

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил к тюремным срокам трех человек, включая двух сотрудников киевской налоговой инспекции и адвоката, за получение взятки в размере $36 000. Деньги они требовали у предпринимателя за возврат изъятых при обыске средств и ценностей. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Начальник следственного управления ГНИ в Шевченковском районе Киева Сергей Новачук получил 10 лет лишения свободы, а следователь Александр Стоянов – 9 лет. Кроме основного наказания у них конфисковали все имущество и запретили работать в правоохранительных органах в течение трех лет после увольнения. Адвокат Сергей Тарасюк также приговорен к 9 годам с конфискацией имущества и запретом заниматься адвокатской деятельностью на три года.

По данным следствия, все они требовали $36 000 и получили часть ($10 000) за возврат изъятых при обыске у бизнесмена средств, а именно 974 000 грн, $109 000 и других ценностей.

Ко всем обвиняемым суд применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Как отметил журналист Юрий Бутусов, после разоблачения НАБУ Новачук получил повышение и продолжил работать в налоговых органах до конца 2021 года, когда уволился. Имущество чиновника, включая квартиры, офис, земельные участки и автомобили, записанное на его родственников. Стоянов также оставался в должности в главном управлении ГФС Киева до конца 2021 года.