Взяточников из районной налоговой Киева приговорили к 10 годам
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил к тюремным срокам трех человек, включая двух сотрудников киевской налоговой инспекции и адвоката, за получение взятки в размере $36 000. Деньги они требовали у предпринимателя за возврат изъятых при обыске средств и ценностей. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Начальник следственного управления ГНИ в Шевченковском районе Киева Сергей Новачук получил 10 лет лишения свободы, а следователь Александр Стоянов – 9 лет. Кроме основного наказания у них конфисковали все имущество и запретили работать в правоохранительных органах в течение трех лет после увольнения. Адвокат Сергей Тарасюк также приговорен к 9 годам с конфискацией имущества и запретом заниматься адвокатской деятельностью на три года.
По данным следствия, все они требовали $36 000 и получили часть ($10 000) за возврат изъятых при обыске у бизнесмена средств, а именно 974 000 грн, $109 000 и других ценностей.
Ко всем обвиняемым суд применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней.
Как отметил журналист Юрий Бутусов, после разоблачения НАБУ Новачук получил повышение и продолжил работать в налоговых органах до конца 2021 года, когда уволился. Имущество чиновника, включая квартиры, офис, земельные участки и автомобили, записанное на его родственников. Стоянов также оставался в должности в главном управлении ГФС Киева до конца 2021 года.
- В феврале 2023 года ДБР разоблачило и.о.руководителя главного управления государственной налоговой службы Киева Оксану Датий на многомиллионных незаконных сделках.