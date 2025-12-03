Колишню главу дипломатії ЄС Могеріні звинуватили у шахрайстві та корупції
Колишній верховній представниці ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Федеріці Могеріні та двом іншим особам висунули офіційні звинувачення у шахрайстві й корупції у сфері державних закупівель, конфлікті інтересів і порушенні професійної таємниці, повідомила Європейська прокуратура.
Трьох осіб затримали у вівторок, 2 грудня, у рамках розслідування шахрайства з коштами Євросоюзу. Наразі їх звільнили під час розслідування, оскільки прокуратура не вважає підозрюваних такими, що можуть втекти.
Європейська прокуратура повідомила, що іншими двома підозрюваними є старший співробітник Коледжу Європи в Брюгге та високопосадовець Європейської комісії. Три джерела Reuters повідомили, що одним із затриманих був високопоставлений дипломат ЄС Стефано Санніно.
"Усі особи вважаються невинними, доки їхня провина не буде доведена компетентними бельгійськими судами", – наголосила Європейська прокуратура.
Їх затримали після обшуків, проведених у будівлі дипломатичної служби ЄС у Брюсселі, у Коледжі Європи в Брюгге – престижному навчальному закладі, де здобувають освіту багато майбутніх посадовців ЄС, а також у помешканнях підозрюваних.
За даними Європейської прокуратури, розслідування стосується "підозри у шахрайстві, пов'язаному з навчанням молодших дипломатів, що фінансується ЄС".
- Федеріка Могеріні обіймала посаду верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки й очолювала дипломатичну службу Союзу в 2014–2019 роках. У 2020 році вона стала ректором Коледжу Європи.
