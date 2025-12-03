Колишню главу дипломатії ЄС Могеріні звинуватили у шахрайстві та корупції

Федеріку Могеріні та двох інших високопосадовців затримали у справі про зловживання коштами на навчання молодших дипломатів

Фото: EPA / Malton Dibra

Колишній верховній представниці ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Федеріці Могеріні та двом іншим особам висунули офіційні звинувачення у шахрайстві й корупції у сфері державних закупівель, конфлікті інтересів і порушенні професійної таємниці, повідомила Європейська прокуратура.

Трьох осіб затримали у вівторок, 2 грудня, у рамках розслідування шахрайства з коштами Євросоюзу. Наразі їх звільнили під час розслідування, оскільки прокуратура не вважає підозрюваних такими, що можуть втекти.

Європейська прокуратура повідомила, що іншими двома підозрюваними є старший співробітник Коледжу Європи в Брюгге та високопосадовець Європейської комісії. Три джерела Reuters повідомили, що одним із затриманих був високопоставлений дипломат ЄС Стефано Санніно.

"Усі особи вважаються невинними, доки їхня провина не буде доведена компетентними бельгійськими судами", – наголосила Європейська прокуратура.

Їх затримали після обшуків, проведених у будівлі дипломатичної служби ЄС у Брюсселі, у Коледжі Європи в Брюгге – престижному навчальному закладі, де здобувають освіту багато майбутніх посадовців ЄС, а також у помешканнях підозрюваних.

За даними Європейської прокуратури, розслідування стосується "підозри у шахрайстві, пов'язаному з навчанням молодших дипломатів, що фінансується ЄС".