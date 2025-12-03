Бывшую главу дипломатии ЕС Могерини обвинили в мошенничестве и коррупции

Федерику Могерини и двух других высокопоставленных чиновников задержали по делу о злоупотреблении средствами на обучение младших дипломатов

Фото: EPA / Malton Dibra

Бывшему верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини и еще двум лицам были предъявлены официальные обвинения в мошенничестве и коррупции в сфере государственных закупок, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны, сообщила Европейская прокуратура.

Трое человек были задержаны во вторник, 2 декабря, в рамках расследования мошенничества с использованием средств Евросоюза. В настоящее время они освобождены на время следствия, поскольку прокуратура не считает подозреваемых склонными к бегству.

Европейская прокуратура сообщила, что двумя другими подозреваемыми являются высокопоставленный сотрудник Колледжа Европы в Брюгге и высокопоставленный чиновник Европейской комиссии. Три источника Reuters сообщили, что среди задержанных был высокопоставленный дипломат ЕС Стефано Саннино.

"Все лица считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана компетентными бельгийскими судами", – подчеркнула Европейская прокуратура.

Их задержали после обысков, проведенных в здании дипломатической службы ЕС в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге – престижном учебном заведении, где обучаются многие будущие чиновники ЕС, а также в домах подозреваемых.

По данным Европейской прокуратуры, расследование касается "подозрения в мошенничестве, связанном с обучением молодых дипломатов, которое финансирует ЕС".