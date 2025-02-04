Колишній генсек НАТО Столтенберг став міністром фінансів Норвегії

Єнс Столтенберг повернувся в норвезький уряд після десятилітньої роботи в Північноатлантичному альянсі

Фото: EPA

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг став новим міністром фінансів Норвегії. Про це першим повідомило місцеве видання NRK із посиланням на власні джерела, пізніше цю інформацію офіційно підтвердили на сайті уряду країни.

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Його призначення буде частиною переформатування уряду в Норвегії, пов'язаного з виходом із коаліції Центристської партії Норвегії через принципові розбіжності щодо ухвалення енергетичного законодавства Євросоюзу.

Норвегія не є членом ЄС, але як член Європейської економічної зони зобов'язана привести своє законодавство у відповідність до норм ЄС. Робітнича партія прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре наполягає на ухваленні європейських енергодиректив, щоб зберегти хороші відносини з Євросоюзом, але Центристська партія, яка має євроскептичні погляди, виступила проти.

Як наслідок, вісім із 20 міністрів уряду Норвегії, які представляли Центристську партію, зокрема й міністр фінансів Трюгве Слагсвольд Ведум, подали у відставку, писав Reuters.

Столтенберг має значний політичний досвід: уперше став міністром у 1993 році, двічі був прем'єром (2000-2001, 2005-2013 роки). Останні десять років він очолював НАТО і пішов у відставку в жовтні, коли його змінив Марк Рютте.

Норвезькі експерти, опитані NRK, оцінюють призначення Столтенберга як посилення уряду.

"Думаю, що він повертається, бо має щирий інтерес до Норвегії та економічної політики. Я можу це розцінити лише як прагнення максимально посилити команду", – сказав головний економіст Sparebank1 Markets Харальд Магнус Андреассен.

У вересні 2025 року в Норвегії відбудуться парламентські вибори. Робітнича партія в останніх опитуваннях іде на другому-третьому місцях, фаворит виборів – консервативна Партія прогресу.