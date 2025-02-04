Бывший генсек НАТО Столтенберг стал министром финансов Норвегии

Йенс Столтенберг вернулся в норвежское правительство после десятилетней работы в Североатлантическом альянсе

Фото: EPA

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии. Об этом первым сообщило местное издание NRK со ссылкой на собственные источники, позже эту информацию официально подтвердили на сайте правительства страны.

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Его назначение будет частью переформатирования правительства в Норвегии, связанного с выходом из коалиции Центристской партии Норвегии из-за принципиальных разногласий по принятию энергетического законодательства Евросоюза.

Норвегия не является членом ЕС, но как член Европейской экономической зоны обязана привести свое законодательство в соответствие с нормами ЕС. Рабочая партия премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере настаивает на принятии европейских энергодиректив, чтобы сохранить хорошие отношения с Евросоюзом, но Центристская партия, у которой евроскептические взгляды, выступила против.

В результате восемь из 20 министров правительства Норвегии, представлявших Центристскую партию, в том числе и министр финансов Трюгве Слагсвольд Ведум, подали в отставку, писал Reuters.

У Столтенберга большой политический опыт: впервые стал министром в 1993 году, дважды был премьером (2000-2001, 2005-2013 годы). Последние десять лет он возглавлял НАТО и ушел в отставку в октябре, когда его сменил Марк Рютте.

Норвежские эксперты, опрошенные NRK, оценивают назначение Столтенберга как усиление правительства.

"Думаю, что он возвращается, потому что проявляет искренний интерес к Норвегии и экономической политике. Я могу это расценить только как стремление максимально усилить команду", — сказал главный экономист Sparebank1 Markets Харальд Магнус Андреассен.

В сентябре 2025 года в Норвегии состоятся парламентские выборы. Рабочая партия в последних опросах идет на втором-третьем местах, фаворит выборов – консервативная Партия прогресса.