Конституційний суд визнав законними штрафи за нерозмитнені автомобілі

Конституційний суд визнав законними положення Митного кодексу, згідно з якими передбачено штраф або конфіскацію автомобіля, ввезеного без сплати мита. Про це повідомила пресслужба суду.

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"Конституційний Суд України визнав конституційною санкцію частини шостої статті 481 Митного кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Нею передбачено, що перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування на митну територію України більш ніж на 30 діб тягне за собою накладення штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів (170 000 грн. – ред.) або конфіскацію таких транспортних засобів.

Ініціатор конституційного подання – громадянин Нідерландів Ван Колк Фередерік Йоганнес – вважає, що санкція цієї норми кодексу не дає змоги застосувати її з урахуванням принципу індивідуалізації юридичної відповідальності правопорушника, що суперечить статті 61 Конституції України та порушує конституційні права особи.

КСУ наголосив, що право власності не є абсолютним і може зазнавати обмежень. Проте будь-яке втручання у право власності має ґрунтуватися на законі і забезпечувати справедливий баланс між інтересами суспільства і цим правом.

За результатами розгляду скарги КСУ дійшов висновку, що зазначена норма дає можливість судам забезпечити індивідуалізацію такої відповідальності залежно від обставин справи, "не покладаючи на особу індивідуального і надмірного тягаря".

"Рішення КСУ про визнання норми конституційною стало ще одним запобіжником проти повернення схем з євробляхами в Україну", – прокоментував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.