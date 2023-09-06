Конституційний суд визнав законними штрафи за нерозмитнені автомобілі
Конституційний суд визнав законними положення Митного кодексу, згідно з якими передбачено штраф або конфіскацію автомобіля, ввезеного без сплати мита. Про це повідомила пресслужба суду.
"Конституційний Суд України визнав конституційною санкцію частини шостої статті 481 Митного кодексу України", – йдеться в повідомленні.
Нею передбачено, що перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування на митну територію України більш ніж на 30 діб тягне за собою накладення штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів (170 000 грн. – ред.) або конфіскацію таких транспортних засобів.
Ініціатор конституційного подання – громадянин Нідерландів Ван Колк Фередерік Йоганнес – вважає, що санкція цієї норми кодексу не дає змоги застосувати її з урахуванням принципу індивідуалізації юридичної відповідальності правопорушника, що суперечить статті 61 Конституції України та порушує конституційні права особи.
КСУ наголосив, що право власності не є абсолютним і може зазнавати обмежень. Проте будь-яке втручання у право власності має ґрунтуватися на законі і забезпечувати справедливий баланс між інтересами суспільства і цим правом.
За результатами розгляду скарги КСУ дійшов висновку, що зазначена норма дає можливість судам забезпечити індивідуалізацію такої відповідальності залежно від обставин справи, "не покладаючи на особу індивідуального і надмірного тягаря".
"Рішення КСУ про визнання норми конституційною стало ще одним запобіжником проти повернення схем з євробляхами в Україну", – прокоментував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
- Протягом квітня-червня 2022 року в Україні діяло пільгове розмитнення автомобілів. За цей час до країни завезли понад 235 000 авто, сума наданої пільги за весь період становила 26,1 млрд грн.
- З 1 липня пільга на ввезення авто закінчилась у зв'язку з ухваленням закону про повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі.
- За рік після скасування пільг на розмитнення авто в Україну ввезли 255 798 євроблях, а державний бюджет отримав 35,32 млрд грн.
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