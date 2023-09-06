Конституционный суд признал законными штрафы за нерастаможенные автомобили

Конституционный суд признал законными положения Таможенного кодекса, согласно которым предусмотрен штраф или конфискация автомобиля, ввезенного без уплаты пошлины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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"Конституционный Суд Украины признал конституционной санкцию части шестой статьи 481 Таможенного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Ею предусмотрено, что превышение срока временного ввоза транспортных средств личного пользования на таможенную территорию Украины более чем на 30 суток влечет наложение штрафа в размере 10 000 необлагаемых налогом минимумов (170 000 грн. – ред.) или конфискацию таких транспортных средств.

Инициатор конституционного представления – гражданин Нидерландов Ван Колк Фередерик Йоганнес – считает, что санкция этой нормы кодекса не позволяет применить ее с учетом принципа индивидуализации юридической ответственности правонарушителя, что противоречит статье 61 Конституции Украины и нарушает конституционные права лица.

КСУ подчеркнул, что право собственности не является абсолютным и может подвергаться ограничениям. Однако любое вмешательство в право собственности должно основываться на законе и обеспечивать справедливый баланс между интересами общества и этим правом.

По результатам рассмотрения жалобы КСУ пришел к выводу, что указанная норма позволяет судам обеспечить индивидуализацию такой ответственности в зависимости от обстоятельств дела, "не возлагая на личность индивидуального и чрезмерного бремени".

"Решение КСУ о признании нормы конституционной стало еще одним предохранителем против возвращения схем с евробляхами в Украину", – прокомментировал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.