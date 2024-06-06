Міністри фінансів ЄС схиляються до пропозиції США надати Україні кредит $50 млрд

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Міністри фінансів країн Євросоюзу під час онлайн-зустрічі у середу, 5 червня, розглянули пропозицію США надати багатомільярдний кредит для України коштом доходів від заморожених російських активів, але остаточне рішення буде ухвалене після саміту Великої сімки (G7). Про це пише Reuters з посиланням на ірландського міністра Паскаля Донохью, який головує на засіданнях міністрів фінансів єврозони.

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З його слів, міністри твердо підтримують необхідність допомогти Україні. До кінця місяця вони зберуться ще раз, щоб оговорити план G7.

Відповідно до ідеї, яку розглядатимуть на саміті Великої сімки 13-15 червня, майбутні доходи від російських активів мають стати основою для кредиту, який нададуть Україні. Відсотки, термін погашення та розмір кредиту ще обговорюються, але його сума може становити до $50 млрд.

За даними джерел Politico, під час зустрічі міністрів фінансів говорили здебільшого про американський план, хоча Євросоюз має альтернативну пропозицію. Згідно з нею ЄС може самостійно надати кредит для України, використавши як заставу свій семирічний бюджет розміром 1,2 трлн євро.

Троє співрозмовників видання сказали, що ідея Євросоюзу обговорювалася не надто активно, бо міністри все ж схиляються до американського плану.

Оскільки більшість російських активів перебуває на території Євросоюзу, саме від нього залежить реалізація цього плану. Він має безстроково заморозити російські активи (зараз це робиться кожні пів року) і гарантувати, що дохід від них буде використаний на обслуговування кредиту.