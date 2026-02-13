Мінсоцполітики планує дозволити оформлювати "дитячі" виплати онлайн найближчим часом

Фото: pexels.com (ілюстративне)

Найближчим часом уряд планує надати можливість подання документів на "дитячі" виплати онлайн. Про це повідомив міністр соцполітики Денис Улютін під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Йдеться про допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу з догляду за дитиною до одного року та програму "єЯсла".

Улютін зазначив, що уряд дозволив подавати документи на "дитячі" виплати не лише у Пенсійному фонді, а й у центрах надання адміністративних послуг та через представників громад.

"Це значно зменшить навантаження на Пенсійний фонд. Щодо безпосередньо подання онлайн – ми зараз з колегами працюємо щодо технічної можливості подання такої заяви. Я думаю, найближчим часом ми зможемо це зробити", – заявив він.

Верховна Рада ухвалила закон про збільшення допомоги у разі народження дитини 5 листопада. З 2026 року передбачена одноразова виплата у 50 000 грн і 7000 грн на місяць допомоги з догляду дітей до одного року (зокрема і народженим у 2025 році).

Окрім цього, передбачена допомога у 7000 грн у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (не працюють, безробітні, студентки тощо).