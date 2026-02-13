Минсоцполитики планирует разрешить оформлять "детские" выплаты онлайн в ближайшее время

Фото: pexels.com (иллюстративное)

В ближайшее время правительство планирует предоставить возможность подачи документов на "детские" выплаты онлайн. Об этом сообщил министр соцполитики Денис Улютин во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Речь идет о помощи в связи с беременностью и родами, пособие по уходу за ребенком до одного года и программу "єЯсла".

Улютин отметил, что правительство разрешило подавать документы на "детские" выплаты не только в Пенсионном фонде, но и в центрах предоставления административных услуг и через представителей общин.

"Это значительно уменьшит нагрузку на Пенсионный фонд. Относительно непосредственно представления онлайн – мы сейчас с коллегами работаем по технической возможности подачи такого заявления. Я думаю, в ближайшее время мы сможем это сделать", – заявил он.

Верховная Рада приняла закон об увеличении помощи при рождении ребенка 5 ноября. С 2026 года предусмотрена единовременная выплата в 50 000 грн и 7000 грн в месяц помощи по уходу за детьми до одного года (в том числе и рожденным в 2025 году).

Кроме этого, предусмотрена помощь в 7000 грн в связи с беременностью и родами для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования (не работают, безработные, студентки и т.д.).