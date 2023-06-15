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Нацбанк оштрафував Швидко Гроші на понад 2 млн грн

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 16:23
Нацбанк оштрафував Швидко Гроші на понад 2 млн грн - Фото
Фото: Швидко Гроші

Національний банк України застосував до ТОВ "Споживчий центр", яке надає послуги мікрокредитування під брендом "Швидко Гроші", письмове застереження, а також штраф у розмірі 2,29 млн грн.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 червня, вони набули чинності із 14 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

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Письмове застереження компанія отримала за результатами позапланової інспекційної перевірки у березні – травні 2023 року, яка виявила порушення фінансовою компанією вимог законодавства, зокрема вимог щодо етичної поведінки. Фінансова компанія зобов’язана усунути порушення законодавства у строк до 14 липня 2023 року.

Крім того, компанію оштрафували на 2,29 млн грн за окремі порушення вимог законів "Про споживче кредитування" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості.

За даними НБУ, ТОВ "Споживчий центр" у першому кварталі 2023 року отримало 220,19 млн грн доходу, за цим показником компанія займає 13 місце на ринку. Чистий прибуток компанії за квартал становить 4,13 млн грн.

Як свідчать дані держреєстру, бенефіціарами компанії є Амір Айсаутов із Мальти (йому належить 66,71%), ще 23,3% належить Руслану Павлову та 9,99% Наталі Кисельовій.

Наталія Софієнко
штрафНБУшвидко гроші
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