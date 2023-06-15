Нацбанк оштрафовал Швидко Гроші более чем на 2 млн грн

Национальный банк Украины применил к ООО "Споживчий центр", которое предоставляет услуги микрокредитования под брендом "Швидко Гроші", письменное предупреждение, а также штраф в размере 2,29 млн грн.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 12 июня, они вступили в силу с 14 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

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Письменное предупреждение компания получила по результатам внеплановой инспекционной проверки в марте – мае 2023 года, которая выявила нарушение финансовой компанией требований законодательства, в том числе требований по этическому поведению. Финансовая компания обязана устранить нарушение законодательства сроком до 14 июля 2023 года.

Кроме того, компанию оштрафовали на 2,29 млн грн за отдельные нарушения требований законов "О потребительском кредитовании" и "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", а также Положения об установлении дополнительных требований по взаимодействию с потребителями финансовых услуг и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.

По данным НБУ, ООО "Споживчий центр" в первом квартале 2023 года получило 220,19 млн грн дохода, по этому показателю компания занимает 13 место на рынке. Чистая прибыль компании за квартал составляет 4,13 млн грн.

Как свидетельствуют данные госреестра, бенефициарами компании являются Амир Айсаутов из Мальты (ему принадлежит 66,71%), еще 23,3% принадлежит Руслану Павлову и 9,99% Наталье Киселевой.