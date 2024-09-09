Нацбанк спростував інформацію про нові ліміти на карткові перекази
Фото: Pexels

Національний банк не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Про це повідомляє НБУ.

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"Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ", – зазначає пресслужба регулятора.

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У Нацбанку додають, що сьогодні медіа та телеграм-канали поширили неправдиву інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть".

Нацбанк спростував інформацію про нові ліміти на карткові перекази
Фото: НБУ

"Ця інформація не відповідає дійсності", – наголосили в НБУ.

  • За даними НБУ, за 2023 рік обсяги переказів із використанням карток "P2P" стабільно збільшувались – з 210 млрд грн у січні до 247 млрд у грудні.
  • НБУ визнав, що це свідчить про певну "аномальну поведінку цього сегменту платіжних операцій". Простіше кажучи, це свідчення зростання тіньових платежів за певними схемами – для ухилення від сплати податків чи навіть відмивання злочинних коштів.
  • 27 серпня стало відомо, що Нацбанк з 1 жовтня встановлює тимчасовий (на пів року) місячний ліміт 150 000 грн на карткові перекази фізичних осіб.
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