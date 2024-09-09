Нацбанк опроверг информацию о новых лимитах на карточные переводы

Фото: Pexels

Национальный банк не планирует устанавливать каких-либо дополнительных ограничений по счетам банковских клиентов. Об этом сообщает НБУ.

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"Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ", – отмечает пресс-служба регулятора.

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В Нацбанке добавляют, что сегодня медиа и телеграм-каналы распространили недостоверную информацию о том, что НБУ якобы "хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать".

Фото: НБУ

"Эта информация не соответствует действительности", – подчеркнули в НБУ.