Нацбанк опроверг информацию о новых лимитах на карточные переводы
Национальный банк не планирует устанавливать каких-либо дополнительных ограничений по счетам банковских клиентов. Об этом сообщает НБУ.
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"Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ", – отмечает пресс-служба регулятора.
В Нацбанке добавляют, что сегодня медиа и телеграм-каналы распространили недостоверную информацию о том, что НБУ якобы "хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать".
"Эта информация не соответствует действительности", – подчеркнули в НБУ.
- По данным НБУ, за 2023 год объемы переводов с использованием карт "P2P" стабильно увеличивались – с 210 млрд грн в январе до 247 млрд в декабре.
- НБУ признал, что это свидетельствует об определенном "аномальном поведении этого сегмента платежных операций". Проще говоря, это свидетельство роста теневых платежей по определенным схемам – для уклонения от уплаты налогов или даже отмывания преступных средств.
- 27 августа стало известно, что Нацбанк с 1 октября устанавливает временный (на полгода) месячный лимит 150 000 грн на карточные переводы физических лиц.