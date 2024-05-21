НАЗК перевірило третину керівного складу ТЦК: корупційних військкомів – одиниці

Фото: Одеський ТЦК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило третину керівного складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і знайшло тільки одиничні випадки порушень. Про це повідомила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна зі Слуги народу.

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Перевірки НАЗК стосувалися 541 людини із приблизно 1700.

Агентство знайшло порушення тільки щодо восьми працівників, у яких сукупно виявили ознаки незаконного збагачення на 265 млн грн, необґрунтованих активів на 6 млн грн, та недостовірних даних у декларації на 7 млн грн.

Найбільша за обсягом активів справа на основі матеріалів НАЗК стосується колишнього начальника одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Йому повідомили підозру в незаконному збагаченні на суму понад 188 млн грн.

Ще одна гучна справа стосується заступника начальника одного ТЦК, який, за даними агентства, зібрав на особисту банківську картку близько 400 000 гривень від різних військовослужбовців і, ймовірно, витратив на власні потреби.

Решта висновків стосується ознак корупційних правопорушень у представників ТЦК Одеси, Самбору, Полтави, Дніпра та Запоріжжя.

"Вісім справ з ознаками корупційних правопорушень із 541 проаналізованого кейсу свідчить про те, що керівників ТЦК, які несуть службу законно і сумлінно, у рази більше, ніж може здаватись", – прокоментувала Радіна звіт НАЗК.