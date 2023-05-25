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НБУ анулював ліцензію однієї з найбільших мікрокредитних організацій

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 15:45
НБУ анулював ліцензію однієї з найбільших мікрокредитних організацій - Фото
Фото: zecredit.ua

Національний банк анулював ліцензію ТОВ "ФК "Інвеструм" на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, повідомляє пресслужба регулятора.

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Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення 24 травня за результатами позапланової інспекційної перевірки компанії. Воно набирає чинності з 25 травня.

За даними НБУ, під час перевірки було встановлено порушення компанією вимог законів "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про споживче кредитування", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також низки нормативно-правових актів Національного банку.

Довідка. ТОВ "ФК "Інвеструм" надає короткострокові кредити під брендами ZeCredit та BananaCredit. Бенефіціарами компанії у держреєстрі вказані Вітаутас Йонас Лапеніс та Вітаутас Олшаускас.

"Після відкликання ліцензії фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами щодо надання фінансових послуг", – наголошується в повідомленні.

Раніше Нацбанк тричі штрафував ТОВ "ФК "Інвеструм" за виявлені порушення.

За даними НБУ, за підсумками першого кварталу цього року виторг "Інвеструм" склав 419,95 млн грн, що є третім показником на ринку після "Укр Кредит Фінанс" (ТМ CreditKasa, 467,98 млн грн) та "1 безпечне агентство необхідних кредитів" (ТМ MyCredit, 451 млн грн).

Віра Касіян
кредитиНБУ
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