НБУ аннулировал лицензию одной из крупнейших микрокредитных организаций
Национальный банк аннулировал лицензию ООО "ФК "Инвеструм" на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление средств в ссуду, в том числе на условиях финансового кредита, сообщает пресс-служба регулятора.
Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение 24 мая по результатам внеплановой инспекционной проверки компании. Оно вступает в силу 25 мая.
По данным НБУ, в ходе проверки было установлено нарушение компанией требований законов "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", "О потребительском кредитовании", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также ряда нормативно-правовых актов Национального банка.
"После отзыва лицензии финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензий не освобождает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг", – отмечается в сообщении.
Ранее Нацбанк трижды штрафовал ООО "ФК "Инвеструм" за обнаруженные нарушения.
По данным НБУ, по итогам первого квартала этого года выручка "Инвеструм" составила 419,95 млн грн, что является третьим показателем на рынке после "Укр Кредит Финанс" (ТМ CreditKasa, 467,98 млн грн) и "1 безопасное агентство необходимых кредитов" (ТМ MyCredit, 451 млн грн).
- В августе 2022 года НБУ ужесточил требования к небанковским финучреждениям из-за "тревожных тенденций" на рынке.
- 16 февраля НБУ ввел дополнительные требования к страховщикам, кредитным союзам и финкомпаниям.
- В мае Нацбанк решил второй год подряд не наказывать небанки за нарушение сроков финотчетности.
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