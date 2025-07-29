НБУ планує поступово вилучити з обігу 10 копійок: монети більше не карбуватимуть

Вилучення 10 копійок з обігу почнеться з жовтня через слабкий попит на них

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Національний банк України планує поступово вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Відповідне громадське обговорення регулятор уже розпочав, повідомила пресслужба НБУ.

"Поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу планується розпочати з 1 жовтня 2025 року. Також припиниться їх карбування та поповнення ними готівкового обігу", – заявили в Нацбанку.

Водночас у НБУ підкреслюють, що ці монети залишатимуться в обігу до моменту офіційного рішення про остаточне виведення.

За даними НБУ, зараз в обігу перебуває близько 5,5 млрд розмінних монет, з них 4,1 млрд – це саме 10 копійок. Натомість попит на ці монети стрімко знижується.

"Монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари й послуги. Їх поступове вилучення з обігу дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання й обіг таких монет", – зазначають у Нацбанку.

У той час як монети номіналом 50 копійок залишаються потрібними, і у 2025 році заплановано додаткове карбування ще 20 млн таких одиниць.

Після вилучення з обігу 10 копійок банки зможуть приймати їх від клієнтів для зарахування на рахунки, однак ці монети більше не повертатимуться в обіг, а передаватимуться до НБУ для утилізації.

Розраховуватися ними в магазинах можна буде й надалі. Якщо ж монет не вистачатиме під час розрахунку – застосовуватимуться правила заокруглення, як це вже було під час вилучення з обігу 1, 2, 5 і 25 копійок.

Безготівкові операції не підлягатимуть заокругленню.