НБУ забрав ліцензії у фінкомпанії після розслідування комісії Ради по гральному бізнесу

Національний банк 25 травня анулював ліцензії фінансової компанії "Хантер". За словами першого заступника голови податкового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка, ця компанія фігурувала в розслідуванні тимчасової слідчої комісії щодо нелегального грального ринку.

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Пресслужба регулятора повідомила, що до ФК "Хантер" застосували покарання у вигляді позбавлення ліцензій за систематичні порушення правил фінансового моніторингу.

Компанії анулювали ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, на надання послуг з факторингу, на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту.

Також вона має заплатити штраф у розмірі 391 000 грн.

На початку 2023 року гральний бізнес опинився в центрі гучного скандалу через нелегальні схеми, які використовували учасники ринку. Після зачистки ринку обсяг легальних угод, за словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, за один місяць збільшився у 3,5 раза — до 10 млрд грн.

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