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НБУ забрав ліцензії у фінкомпанії після розслідування комісії Ради по гральному бізнесу

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 11:33
НБУ забрав ліцензії у фінкомпанії після розслідування комісії Ради по гральному бізнесу - Фото
Фото: НБУ

Національний банк 25 травня анулював ліцензії фінансової компанії "Хантер". За словами першого заступника голови податкового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка, ця компанія фігурувала в розслідуванні тимчасової слідчої комісії щодо нелегального грального ринку.

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Пресслужба регулятора повідомила, що до ФК "Хантер" застосували покарання у вигляді позбавлення ліцензій за систематичні порушення правил фінансового моніторингу.

Компанії анулювали ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, на надання послуг з факторингу, на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту.

Також вона має заплатити штраф у розмірі 391 000 грн.

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Андрій Водяний
НБУфінансова компаніяхантер
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