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НБУ забрал лицензии у финкомпании после расследования комиссии Рады по игорному бизнесу

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 11:33
НБУ забрал лицензии у финкомпании после расследования комиссии Рады по игорному бизнесу - Фото
Фото: НБУ

Национальный банк 25 мая аннулировал лицензию финансовой компании "Хантер". По словам первого заместителя председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослава Железняка, эта компания фигурировала в расследовании временной следственной комиссии по нелегальному игорному рынку.

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Пресс-служба регулятора сообщила, что к ФК "Хантер" применили наказание в виде лишения лицензий за систематические нарушения правил финансового мониторинга.

Компании аннулировали лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление услуг по факторингу, на предоставление средств в ссуду, в том числе на условиях финансового кредита.

Также она должна заплатить штраф в размере 391 000 грн.

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Андрей Водяный
НБУфинансовая компанияхантер
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