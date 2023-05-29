НБУ забрал лицензии у финкомпании после расследования комиссии Рады по игорному бизнесу

Национальный банк 25 мая аннулировал лицензию финансовой компании "Хантер". По словам первого заместителя председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослава Железняка, эта компания фигурировала в расследовании временной следственной комиссии по нелегальному игорному рынку.

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Пресс-служба регулятора сообщила, что к ФК "Хантер" применили наказание в виде лишения лицензий за систематические нарушения правил финансового мониторинга.



Компании аннулировали лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление услуг по факторингу, на предоставление средств в ссуду, в том числе на условиях финансового кредита.

Также она должна заплатить штраф в размере 391 000 грн.

В начале 2023 года игорный бизнес оказался в центре громкого скандала из-за нелегальных схем, которые использовали участники рынка. После зачистки рынка объем легальных сделок, по словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, за один месяц увеличился в 3,5 раза — до 10 млрд грн.

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