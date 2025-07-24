Ощадбанк готовит новый арбитраж против России из-за потерь на востоке и юге Украины

Ощадбанк инициирует новый арбитраж против РФ из-за потерь на юге и востоке Украины, в частности в результате оккупации части четырех областей

Фото: Ощадбанк

Государственный Ощадбанк сделал первый шаг к новому международному судебному процессу против России. Речь идет о компенсации потерь, которые понесло учреждение из-за полномасштабной войны – в частности в регионах, сейчас частично оккупированных. Об этом говорится в сообщении банка.

24 июля банк направил Российской Федерации официальное уведомление "о возникновении спора в связи с нарушением международного соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций".

Речь идет о потере значительного объема имущества и невозможности осуществлять хозяйственную деятельность в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Банк заявляет о "существенных нарушениях Россией своих обязательств по соглашению и норм международного права в целом".

Это сообщение является первым шагом к запуску нового международного арбитражного процесса против РФ. Если в течение шести месяцев не будет предоставлена компенсация, Ощадбанк передаст дело в международный арбитражный суд.

Ранее банк уже выиграл арбитраж против России относительно потерь в Крыму после его аннексии в 2014 году – на сумму $1,1 млрд. Сейчас Ощадбанк принимает меры для взыскания этих средств через российские активы за рубежом.

"Мы не ожидаем, что страна-агрессор добровольно возместит нанесенные ею значительные убытки. Мы готовы к борьбе для защиты наших прав и получения компенсации за потерянные нами инвестиции. Сегодня был сделан важный шаг в новом деле Ощадбанка против России", – прокомментировал Арсен Милютин, заместитель главы правления банка.