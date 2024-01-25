Украинский суд обязал Россию заплатить 1,9 млрд грн за банкротство донецкого банка
Хозяйственный суд Киева 23 января удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц о взыскании с России 1,9 млрд грн, нанесенного в результате войны банку "Украинский финансовый мир" (УФС). Об этом сообщается на сайте Фонда.
Головной офис и почти все активы УФС находились в Донецке, его владельцем была водочная компания "Олимп" донецкого миллионера, бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Павла Климца.
В 2014 году из-за оккупации Донецка подконтрольными России военными террористическими группировками банк потерял свои активы и в августе того же года был признан неплатежеспособным.
В момент банкротства банк относился к четвертой группе (небольшие банки) по классификации НБУ и занимал 93-е место по размеру активов в Украине. С 15 августа 2014 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в нем временную администрацию.
В мае 2023 года Фонд подал в суд против России, общая сумма иска по объему утраченных активов банка на временно оккупированных территориях составила 1,9 млрд грн.
Это первое судебное решение по искам Фонда гарантирования вкладов к Российской Федерации.
"Судебные решения, подтверждающие ответственность страны-агрессора за нанесенный ущерб, чрезвычайно важны. Поскольку они закладывают правовую основу в перспективе для возмещения потерь, нанесенных Россией за годы вооруженной агрессии. Это вопрос экономический и моральный: все разрушения и убытки, полученные банками и их клиентами в результате развязанной Россией войны, должно покрыть государство-агрессор. Такие процессы сложные и длительные, однако Фонд гарантирования продолжит работу по доказыванию всех таких фактов в судах", — заявил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.
У России есть 30 дней на обжалование решения суда первой инстанции.
- В июле 2022 года российский Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 23,4 млрд рублей (около 14 млрд грн) со своей дочерней компании в Украине – Международного резервного банка.