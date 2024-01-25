Український суд зобов'язав Росію заплатити 1,9 млрд грн за банкрутство донецького банку

Фонд гарантування вкладів виграв перший суд за позовами до Російської Федерації

Фото: Depo.ua

Господарський суд Києва 23 січня задовольнив позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про стягнення з Росії 1,9 млрд грн, завданого внаслідок війни банку "Український фінансовий світ" (УФС). Про це повідомляється на сайті Фонду.

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Головний офіс та майже всі активи УФС знаходились у Донецьку, його власником була горілчана компанія "Олімп" донецького мільйонера, колишнього депутата Верховної Ради від Партії регіонів Павла Климця.

У 2014 році через окупацію Донецька підконтрольними Росії військовими терористичними угрупованнями банк втратив свої активи й у серпні того ж року був визнаний неплатоспроможним.

На момент банкрутства банк належав до четвертої групи (невеликі банки) за класифікацією НБУ і посідав 93-тє місце за розміром активів в Україні. З 15 серпня 2014 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив у ньому тимчасову адміністрацію.

У травні 2023 року Фонд подав до суду проти Росії, загальна сума позову за обсягом втрачених активів банку на тимчасово окупованих територіях становила 1,9 млрд грн.

Це перше судове рішення за позовами Фонду гарантування вкладів до Російської Федерації.

"Судові рішення, які підтверджують відповідальність країни-агресора за завдані збитки, надзвичайно важливі. Оскільки вони закладають правове підґрунтя у перспективі для відшкодування втрат, завданих Росією за роки збройної агресії. Це питання економічне та моральне: усі руйнації та збитки, яких зазнали банки та їхні клієнти внаслідок розв’язаної Росією війни, має покрити держава-агресор. Такі процеси складні та тривалі, проте Фонд гарантування продовжуватиме роботу з доведення усіх таких фактів у судах", – заявив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

У Росії є 30 днів на оскарження рішення суду першої інстанції.