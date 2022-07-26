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Сбербанк подал иск против своего банка в Украине. Требует 14 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 16:44
Сбербанк подал иск против своего банка в Украине. Требует 14 млрд грн - Фото
Фото: EPA

Российский Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 23,4 млрд рублей (около 14 млрд грн) со своей дочерней компании в Украине – Международного резервного банка. Об этом сообщается на сайте суда.

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Сбербанк подал заявление в суд 25 июля с целью возмещения ущерба. В судебных материалах не приводятся исковые требования российского банка.

Сбербанк подал иск против своего банка в Украине. Требует 14 млрд грн

Ранее Сбербанк обещал, что заявит требование "о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года".

Андрей Водяный
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Россия банки Сбербанк МР Банк
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