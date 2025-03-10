"Наша новая практика". Фонд гарантирования вкладов подал объединенный иск против России

Фото: ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с января 2025 года начал подавать объединенные иски против России по поводу убытков, причиненных в результате военной агрессии банкам, оказавшимся в фонде. В первом иске – пять банков, во втором (который еще готовится) будет четыре, рассказала директор-распорядитель фонда Ольга Белай в интервью Интерфаксу-Украина.

"Этот объединенный иск – наша новая практика: мы объединили пять банков. Сейчас он находится на подготовительной стадии", – сказала Белай.

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Первый объединенный иск касается взыскания имущественного ущерба на сумму 498,54 млн грн, причиненного Грин Банку (80,4 млн грн), Эрде Банку (51,9 млн грн), Укргазпромбанку (271,3 млн грн), банку Таврика (30,5 млн грн) и Фортуна-Банку (64,4 млн грн). Эти банки были закрыты в разное время в период с 2012 по 2017 годы.

Белай добавила, что "на выходе" еще один объединенный иск на четыре банка.

"Проводим дальнейшие исследования, формируем доказательную базу также в отношении других банков. По предварительным подсчетам, общая сумма убытков от действий РФ к началу полномасштабного вторжения уже превышает 71 млрд грн. Планируем заявлять эти иски в ближайшее время как только необходимая подготовительная работа будет завершена", — добавила она.

Фонд понимает, что получить компенсацию за ущерб, нанесенный Россией с 2014 года до полномасштабной агрессии 2022 года, по решениям украинских судов в Украине будет трудно из-за отсутствия в стране российских активов, но он вынужден идти таким путем, потому что на сегодня нет единого государственного механизма.

Для компенсации причиненного Россией ущерба после полномасштабной агрессии 2022 года фонд ожидает открытия международного реестра убытков и готовит соответствующее заявление.