Фонд гарантирования вкладов выиграл первый групповой иск против России

Суд подтвердил, что Россия должна уплатить полмиллиарда гривен по убыткам банков, выводимых с рынка

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выиграл первый групповой иск против России по убыткам банков, выводимых с рынка. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Хозяйственный суд Киева 17 июля 2025 года полностью удовлетворил иск Фонда к стране-агрессору на общую сумму 498,5 млн грн. Это групповой иск, в котором объединены пять банков: Грин Банк, Эрде Банк, Укргазпромбанк, банк "Таврика" и Фортуна-Банк.

Активы этих банков, например часть объектов недвижимости, кредитного портфеля (это, преимущественно, залоговое имущество и/или заемщики по месту регистрации), расположены на территориях Донецкой и Луганской областей, которые были оккупированы Россией в 2014 году. Вследствие этого банки потеряли возможность распоряжаться этим имуществом.

"Мы применяем все имеющиеся возможности правового давления на страну-агрессора и формируем судебную практику там, где ее пока не хватает", – сказала директор-распорядитель фонда Ольга Билай.

Позиция Фонда заключается в том, что абсолютно все потери, которые нанесли оккупанты, должны быть зафиксированы, подтверждены судебными решениями и должен быть наработан механизм их возмещения.

В целом убытки банков от действий России с 2014 года до начала полномасштабного вторжения ФГВФЛ предварительно оценивает в 84 млрд грн.

"По ним будут поданы иски, а полученные судебные решения в перспективе позволят поставить вопрос о взыскании убытков с России на международной арене", – подчеркнула Билай.

На сегодня суды рассматривают еще два иска Фонда против РФ по потерям банков до начала полномасштабной войны.

Иск к стране-агрессору на сумму 651 млн грн по делу ПАО "КБ "Промэкономбанк" недавно был передан Верховным судом на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Другой групповой иск, где объединены убытки банков Киевская Русь, Актив-Банк, Энергобанк, Банк Петрокоммерц-Украина на более 920 млн грн, был подан Фондом в суд в мае 2025 года.