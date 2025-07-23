Фонд гарантування вкладів виграв перший груповий позов проти Росії

Суд підтвердив, що Росія має сплатити пів мільярда гривень за збитками банків, що виводяться з ринку

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виграв перший груповий позов проти Росії за збитками банків, що виводяться з ринку. Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Господарський суд Києва 17 липня 2025 року повністю задовольнив позов Фонду до країни-агресора на загальну суму 498,5 млн грн. Це груповий позов, у якому об’єднано п'ять банків: Грін Банк, Ерде Банк, Укргазпромбанк, банк "Таврика" та Фортуна-Банк.

Активи цих банків, як-от частина об’єктів нерухомості, кредитного портфеля (це, переважно, заставне майно та/або позичальники за місцем реєстрації), розташовані на територіях Донецької та Луганської областей, що були окуповані Росією у 2014 році. Внаслідок цього банки втратили змогу розпоряджатись цим майном.

"Ми застосовуємо всі наявні можливості правового тиску на країну-агресора та формуємо судову практику там, де її поки що бракує", – сказала директорка-розпорядниця фонду Ольга Білай.

Позиція Фонду полягає у тому, що абсолютно всі втрати, яких завдали окупанти, повинні бути зафіксовані, підтверджені судовими рішеннями та має бути напрацьований механізм їх відшкодування.

Загалом збитки банків від дій Росії з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення ФГВФО попередньо оцінює у 84 млрд грн.

"За ними будуть подані позови, а отримані судові рішення у перспективі дозволять порушити питання про стягнення збитків з Росії на міжнародній арені ", – наголосила Білай.

На сьогодні суди розглядають ще два позови Фонду проти РФ за втратами банків до початку повномасштабної війни.

Позов до країни-агресора на суму 651 млн грн у справі ПАТ "КБ "Промекономбанк" нещодавно був переданий Верховним судом на новий розгляд до суду першої інстанції.

Інший груповий позов, де об’єднано збитки банків Київська Русь, Актив-Банк, Енергобанк, Банк Петрокоммерц-Україна на понад 920 млн грн, був поданий Фондом до суду в травні 2025 року.