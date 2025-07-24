Ощадбанк готує новий арбітраж проти Росії через втрати на сході та півдні України

Ощадбанк ініціює новий арбітраж проти РФ через втрати на півдні та сході України, зокрема внаслідок окупації частини чотирьох областей

Фото: Ощадбанк

Державний Ощадбанк зробив перший крок до нового міжнародного судового процесу проти Росії. Йдеться про компенсацію втрат, яких зазнала установа через повномасштабну війну – зокрема в регіонах, що нині частково окуповані. Про це йдеться в повідомленні банку.

24 липня банк направив Російській Федерації офіційне повідомлення "про виникнення спору у зв’язку з порушенням міжнародної угоди між Україною і РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій".

Йдеться про втрату значного обсягу майна й неможливість провадити господарську діяльність у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях. Банк заявляє про "істотні порушення Росією своїх зобов’язань за угодою й норм міжнародного права в цілому".

Це повідомлення є першим кроком до запуску нового міжнародного арбітражного процесу проти РФ. Якщо протягом шести місяців не буде надана компенсація, Ощадбанк передасть справу до міжнародного арбітражного суду.

Раніше банк уже виграв арбітраж проти Росії щодо втрат у Криму після його анексії у 2014 році – на суму $1,1 млрд. Наразі Ощадбанк вживає заходів для стягнення цих коштів через російські активи за кордоном.

"Ми не очікуємо, що країна-агресор добровільно відшкодує завдані нею значні збитки. Ми готові до боротьби для захисту наших прав і отримання компенсації за втрачені нами інвестиції. Сьогодні було зроблено важливий крок у новій справі Ощадбанку проти Росії", – прокоментував Арсен Мілютін, заступник голови правління банку.