Цены на серебро взлетели до максимума с 2011 года: инвесторы ищут альтернативу золоту

С начала 2025 года серебро подорожало на 36%, опередив золото, которое выросло на 31%

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Серебро подорожало до самого высокого уровня за 14 лет на фоне опасений относительно тарифной политики США, дефицита на спотовом рынке и роста интереса инвесторов к альтернативам золоту. Об этом пишет Reuters.

По состоянию на 13:54 по Гринвичу в среду, 23 июля, спотовая цена на серебро выросла на 0,3% – до $39,40 за тройскую унцию. Рекордный максимум $49 за унцию металл достиг в сентябре 2011 года.

С начала 2025 года серебро подорожало на 36%, опередив золото, которое выросло на 31%.

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Стабильным остается и спрос на серебро в промышленности, которая входит в пятый год структурного дефицита. В то же время растет инвестиционный интерес, ведь серебро является более доступной альтернативой золоту.

Рост серебра улучшил его соотношение с золотом до самого высокого уровня за семь месяцев. Сейчас для покупки унции золота нужно 87 унций серебра по сравнению с 105 унциями в апреле.

Планы президента США Дональда Трампа ввести 50% пошлину на импорт меди с 1 августа, а также тарифы США для Мексики увеличили премию американских фьючерсов на серебро и другие металлы относительно лондонских эталонных индексов в июле, что привело к росту ставок аренды на спотовом рынке.

Несмотря на то что золото, серебро, платина и палладий не попали под новые пошлины, "рынок не воспринимает это как исключение и следует примеру торговли медью на Comex", – отметила руководитель стратегии по торговле металлами в MKS PAMP Никки Шайлз.

По ее прогнозу, цена серебра в этом году может достичь $42 за унцию.

"Именно тариф на медь спровоцировал цепную реакцию, затронувшую рынок других металлов", – сказал трейдер драгоценных металлов из Лондона. Он добавил, что ставки лизинга могут снизиться, как только страхи вокруг тарифов утихнут.

По мнению стратега WisdomTree Нитеша Шаха, в краткосрочной перспективе серебро может превысить отметку $40.