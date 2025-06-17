Золото стало главной "безопасной гаванью": цены возросли на 30% с начала 2025 года

Фото: Depositphotos

В 2025 году золото опередило другие традиционные "безопасные гавани" – японскую иену, швейцарский франк и казначейские облигации США – и стало главным активом для защиты инвестиций на фоне глобальной нестабильности. Об этом пишет CNBC.

По мнению экспертов рынка, в основе привлекательности золота лежит его свобода от государственных обязательств.

"Когда инвестор владеет казначейскими облигациями, другими суверенными облигациями и даже валютами, он, в конечном счете, покупает соответствующую экономику", – отметил директор компании Metals Focus Никос Кавалис.

За 2025 год цена золота возросла на 30% и превысила $3,400 за унцию после того, как в апреле достигла пика выше $3 500.

Другие "безопасные гавани" с начала 2025 года показали более слабые результаты:

долларовый индекс снизился почти на 10%;

японская иена возросла на 8% по отношению к доллару, хотя японские государственные облигации подешевели;

швейцарский франк укрепился на 10%, но ставки в стране могут снова стать отрицательными.

Причиной роста спроса на золото стали геополитические риски, в частности, война на Ближнем Востоке, а также потери доверия к экономической стабильности США.

Инвесторов встревожили новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, снижение кредитного рейтинга страны и неопределенность с госдолгом.

Это вызвало распродажу американских облигаций и рост доходности по 30-летним бумагам более чем на 5%.

"На золото как актив не влияют высокие соотношения долга к ВВП, влияющие на другие валюты", – заявил руководитель отдела институциональных рынков ABC Refinery Николас Фраппелл.

Кроме того, в 2024 году центральные банки мира приобрели более 1000 тонн золота. Это уже третий год с такими масштабами закупок.