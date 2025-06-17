Золото стало головною "безпечною гаванню": ціни зросли на 30% від початку 2025 року

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У 2025 році золото випередило інші традиційні "безпечні гавані" – японську єну, швейцарський франк та казначейські облігації США – і стало головним активом для захисту інвестицій на тлі глобальної нестабільності. Про це пише CNBC.

На думку експертів ринку, в основі привабливості золота лежить його свобода від державних зобов'язань.

"Коли інвестор володіє казначейськими облігаціями, іншими суверенними облігаціями і навіть валютами, він зрештою купує відповідну економіку", – зазначив директор компанії Metals Focus Нікос Каваліс.

За 2025 рік ціна золота зросла на 30% і перевищила $3,400 за унцію після того, як у квітні сягнула піка вище $3 500.

Інші "безпечні гавані" з початку 2025 року показали слабші результати:

доларовий індекс знизився на майже 10%;

японська єна зросла на 8% щодо долара, хоча японські державні облігації подешевшали;

швейцарський франк зміцнився на 10%, але ставки в країні можуть знову стати від’ємними.

Причиною зростання попиту на золото стали геополітичні ризики, зокрема війна на Близькому Сході, а також втрати довіри до економічної стабільності США.

Інвесторів стривожили нові мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, зниження кредитного рейтингу країни та невизначеність із держборгом.

Це викликало розпродаж американських облігацій і зростання дохідності за 30-річними паперами до понад 5%.

"На золото як актив не впливають високі співвідношення боргу до ВВП, які впливають на інші валюти", – заявив керівник відділу інституційних ринків ABC Refinery Ніколас Фраппелл.

Крім того, у 2024 році центральні банки світу придбали понад 1 000 тонн золота. Це вже третій рік поспіль із такими масштабами закупівель.