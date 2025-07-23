Ціни на срібло злетіли до максимуму з 2011 року: інвестори шукають альтернативу золоту

Від початку 2025 року срібло подорожчало на 36%, випередивши золото, яке зросло на 31%

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Срібло подорожчало до найвищого рівня за 14 років на тлі побоювань щодо тарифної політики США, дефіциту на спотовому ринку та зростання інтересу інвесторів до альтернатив золоту. Про це пише Reuters.

Станом на 13:54 за Гринвічем у середу, 23 липня, спотова ціна на срібло зросла на 0,3% – до $39,40 за тройську унцію. Рекордний максимум $49 за унцію метал досяг у вересні 2011 року.

Від початку 2025 року срібло подорожчало на 36%, випередивши золото, яке зросло на 31%.

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Стабільним залишається й попит на срібло в промисловості, яка входить у п’ятий рік структурного дефіциту. Водночас зростає інвестиційний інтерес, адже срібло є більш доступною альтернативою золоту.

Зростання срібла покращило його співвідношення із золотом до найвищого рівня за сім місяців. Зараз для купівлі унції золота потрібно 87 унцій срібла, порівнюючи зі 105 унціями у квітні.

Плани президента США Дональда Трампа запровадити мито у 50% на імпорт міді з 1 серпня, а також тарифи США для Мексики збільшили премію американських ф'ючерсів на срібло та інші метали щодо лондонських еталонних індексів у липні, що призвело до зростання ставок оренди на спотовому ринку.

Попри те що золото, срібло, платина й паладій не потрапили під нові мита, "ринок не сприймає це як виняток і наслідує приклад торгівлі міддю на Comex", – зазначила керівниця стратегії з торгівлі металами у MKS PAMP Нікі Шайлз.

За її прогнозом, ціна срібла цього року може сягнути $42 за унцію.

"Саме тариф на мідь спровокував ланцюгову реакцію, що торкнулася ринку інших металів", – сказав трейдер дорогоцінних металів з Лондона. Він додав, що ставки лізингу можуть знизитися, щойно страхи довкола тарифів вщухнуть.

На думку стратега WisdomTree Нітеша Шаха, у короткостроковій перспективі срібло може перевищити позначку $40.