НАБУ завершило расследование против Коломойского

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Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование против бизнесмена Игоря Коломойского по делу о завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в среду, 23 июля.

Расследование завершилось на следующий день после публичных заявлений генпрокурора Руслана Кравченко о медленных темпах работы НАБУ по делам, связанным с Коломойским.

Это четвертый эпизод в деле о завладении средствами ПриватБанка, но первый, в котором фигурирует Коломойский.

По версии следствия, в январе-марте 20215 года бизнесмен, который на тот момент занимал должность главы Днепропетровской обладминистрации, заставил банк выплатить подконтрольной оффшорной компании более 9,2 млрд грн под видом выкупа собственных облигаций по завышенной цене.

Часть суммы (более 446 млн грн) для легализации перечислили через пять связанных юридических лиц под видом операций с ценными бумагами, а затем на личный счет бенефициара.

Эти средства он впоследствии внес в уставный капитал ПриватБанка для выполнения требований НБУ.

Коломойскому инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: 191 (присвоение имущества), 209 (отмывание денег) и 366 (служебный подлог).

Кроме Коломойского, подозреваются экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и четверо менее значимых менеджеров банка.