Бюро экономической безопасности завершило расследование против Коломойского

Бывшего владельца ПриватБанка будут судить по обвинению в фиктивном внесении денег в кассу банка

Игорь Коломойский (Фото: STR/EPA)

Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского. Материалы дела открыли стороне защиты, сообщила пресс-служба бюро.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Коломойского собираются судить по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия по банковским документам), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (отмывание), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

По версии Бюро экономической безопасности, в 2013-2014 годах Коломойский фиктивно положил в кассу ПриватБанка 5,8 млрд грн наличных денег, а также завладел более 5,3 млрд грн, которые затем были легализованы.

Коломойский считает обвинения необоснованными, потому что такой кассовый разрыв невозможно было бы скрыть от Национального банка.

БЭБ считает, что более 2 млрд грн, зачисленных на личные счета Коломойского, были сформированы кредитными средствами ПриватБанка.

Также БЭБ подозревает Коломойского в организации завладения свыше 3,3 млрд грн Укрнафты и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности путем заключения фиктивных договоров по работам, которые фактически не выполнялись.

БЭБ называет обвиняемого только "известным олигархом", а не по имени, но обстоятельства дела указывают именно на Коломойского.