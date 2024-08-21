Бюро экономической безопасности завершило расследование против Коломойского
Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского. Материалы дела открыли стороне защиты, сообщила пресс-служба бюро.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Коломойского собираются судить по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия по банковским документам), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (отмывание), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).
По версии Бюро экономической безопасности, в 2013-2014 годах Коломойский фиктивно положил в кассу ПриватБанка 5,8 млрд грн наличных денег, а также завладел более 5,3 млрд грн, которые затем были легализованы.
Коломойский считает обвинения необоснованными, потому что такой кассовый разрыв невозможно было бы скрыть от Национального банка.
БЭБ считает, что более 2 млрд грн, зачисленных на личные счета Коломойского, были сформированы кредитными средствами ПриватБанка.
Также БЭБ подозревает Коломойского в организации завладения свыше 3,3 млрд грн Укрнафты и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности путем заключения фиктивных договоров по работам, которые фактически не выполнялись.
БЭБ называет обвиняемого только "известным олигархом", а не по имени, но обстоятельства дела указывают именно на Коломойского.
- Игорь Коломойский с сентября 2023 находится в СИЗО по делу БЭБ.
- В мае 2024 года Национальная полиция сообщила Коломойскому подозрение в организации заказного убийства.
- Он также подозревает НАБУ в завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка.