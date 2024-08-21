Бюро економічної безпеки завершило розслідування проти Коломойського

Колишнього власника ПриватБанку судитимуть за обвинуваченням у фіктивному внесенні грошей до каси банку

Ігор Коломойський (Фото: STR/EPA)

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Матеріали справи відкрили стороні захисту, повідомила пресслужба бюро.

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Коломойського збираються судити за чотирма статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

За версією Бюро економічної безпеки, у 2013-2014 роках Коломойський фіктивно поклав у касу ПриватБанку 5,8 млрд грн готівки, а також заволодів понад 5,3 млрд грн, які потім були легалізовані.

Коломойський вважає обвинувачення необґрунтованими, тому що такий касовий розрив неможливо було б приховати від Національного банку.

БЕБ вважає, що понад 2 млрд грн, які були зараховані на особисті рахунки Коломойського, були сформовані кредитними коштами ПриватБанку.

Також БЕБ підозрює Коломойського в організації заволодіння понад 3,3 млрд грн Укрнафти та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

БЕБ називає обвинуваченого тільки "відомим олігархом", а не на ім'я, але обставини справи вказують саме на Коломойського.