НАБУ повідомило про підозру Коломойському — схема, відео
Детективи НАБУ за погодженням керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському та п'ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року Коломойський, на той момент голова Дніпропетровської ОДА, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку для фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення своєї частки у статутному капіталі банку.
Для цього банк штучно зобов'язали виплатити зазначеній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн на підставі нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.
У результаті кошти надійшли на особовий рахунок Коломойського у ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог НБУ.
Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами ПриватБанку.
- 2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру за шахрайство та відмивання майна. Його заарештували на два місяці. 4 вересня Коломойський відмовився вносити заставу. Він залишиться у СІЗО до 25 вересня.
- 6 вересня САП направила обвинувальний акт до суду у справі про розкрадання 8,4 млрд грн у ПриватБанку.
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