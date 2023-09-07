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НАБУ повідомило про підозру Коломойському — схема, відео

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 15:51
НАБУ повідомило про підозру Коломойському — схема, відео - Фото
Фото: пресслужба НАБУ

Детективи НАБУ за погодженням керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському та п'ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року Коломойський, на той момент голова Дніпропетровської ОДА, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку для фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення своєї частки у статутному капіталі банку.

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Для цього банк штучно зобов'язали виплатити зазначеній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн на підставі нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.

У результаті кошти надійшли на особовий рахунок Коломойського у ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог НБУ.

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами ПриватБанку.

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Роман Бриль
Ігор Коломойськийнаціоналізація ПриватБанкуНАБУ і САПпідозра НАБУ
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