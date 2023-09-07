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НАБУ сообщило о новом подозрении Коломойскому — схема, видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 15:51
НАБУ сообщило о новом подозрении Коломойскому — схема, видео - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ

Детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.  

Следствие установило, что в январе-марте 2015 года Коломойский, на тот момент глава Днепропетровской ОГА, разработал план завладения средствами ПриватБанка для финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения своей доли в уставном капитале банка. 

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Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух.

В итоге средства поступили на лицевой счет Коломойского в ПриватБанке. Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований НБУ.

Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами ПриватБанка.

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Роман Брыль
национализация Приватбанкаигорь коломойскийподозрение набуНАБУ и САП
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