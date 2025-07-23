НАБУ завершило розслідування проти Коломойського

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Національне антикорупційне бюро завершило розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського у справі про заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку. Про це повідомила пресслужба НАБУ в середу, 23 липня.

Розслідування завершилося наступного дня після публічних заяв генпрокурора Руслана Кравченка щодо повільних темпів роботи НАБУ у справах, пов'язаних із Коломойським.

Це четвертий епізод у справі про заволодіння коштами ПриватБанку, але перший, в якому фігурує Коломойський.

За версією слідства, у січні-березні 2015 року бізнесмен, який на той час обіймав посаду голови Дніпропетровської обладміністрації, змусив банк виплатити підконтрольній офшорній компанії понад 9,2 млрд грн під виглядом викупу власних облігацій за завищеною ціною.

Частину суми (понад 446 млн грн) для легалізації перерахували через п'ять пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій із цінними паперами, а потім на особистий рахунок бенефіціара.

Ці кошти він згодом вніс до статутного капіталу ПриватБанку для виконання вимог НБУ.

Коломойському інкримінують три статті Кримінального кодексу: 191 (привласнення майна), 209 (відмивання грошей) і 366 (службове підроблення).

Крім Коломойського, підозрюються ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет та четверо дрібніших менеджерів банку.