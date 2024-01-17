"Одна з найбільших контрабанд". У Молдові українці отримали вирок за ввезення 440 000 євро

Двом громадянам України суд дав по дев'ять років ув'язнення, конфіскувавши контрабандні гроші та автомобілі, на яких їх намагалися ввезти

Фото: поліція Молдови

Суд у Молдові оголосив вирок двом громадянам України у справі про спробу незаконного ввезення до країни понад 440 000 євро торік у квітні. Про це повідомила молдовська прокуратура з боротьби з організованою злочинністю.

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У відомстві заявили, що це одна з найбільших партій контрабанди грошей у Молдові у 2023 році.

Фігурантів справи засудили до дев'яти років ув'язнення, а контрабандні гроші та автомобілі, на яких їх намагалися ввезти, конфіскували. Один із них коштує близько 140 000 леїв (близько 7300 євро), а другий – майже 240 000 леїв (понад 12 500 євро).

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Обвинувачених, які перебували під попереднім арештом до винесення вироку, відправили до в'язниці прямо із зали суду. Проте, зазначили у прокуратурі, вони ще можуть оскаржити рішення суду.

За даними молдовської прокуратури, двох громадян України з Одеської області затримали 13 квітня на в'їзді до містечка Чимішлія неподалік кордону з Україною. В їхньому автомобілі правоохоронці виявили понад 440 000 євро, які чоловіки намагалися ввезти до Молдови контрабандою.

Гроші були замасковані в аудіодинаміці автомобіля і не задекларовані на митниці при в'їзді в країну з України.