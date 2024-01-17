"Одна из крупнейших контрабанд". В Молдове украинцы получили приговор за ввоз 440 000 евро

Двум гражданам Украины суд дал по девять лет заключения, конфисковав контрабандные деньги и автомобили, на которых их пытались ввезти

Фото: полиция Молдовы

Суд в Молдове объявил приговор двум гражданам Украины по делу о попытке незаконного ввоза в страну более 440 000 евро в апреле прошлого года. Об этом сообщила молдовская прокуратура по борьбе с организованной преступностью.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В ведомстве заявили, что это одна из самых больших партий контрабанды денег в Молдове в 2023 году.

Фигурантов дела осудили на девять лет заключения, а контрабандные деньги и автомобили, на которых их пытались ввезти, конфисковали. Один из них стоит около 140 000 леев (около 7300 евро), а второй – почти 240 000 леев (более 12 500 евро).

Читайте также: На границе с Молдовой перехватили рекордную партию контрабанды. Ее везли из Италии – фото

Обвиняемых, находившихся под предварительным арестом до вынесения приговора, отправили в тюрьму прямо из зала суда. Однако, отметили в прокуратуре, они еще могут оспорить решение суда.

По данным молдовской прокуратуры, двое граждан Украины из Одесской области были задержаны 13 апреля на въезде в город Чимишлия недалеко от границы с Украиной. В их автомобиле правоохранители обнаружили более 440 000 евро, которые мужчины пытались ввезти в Молдову контрабандой.

Деньги были замаскированы в аудиодинамике автомобиля и не задекларированы на таможне при въезде в страну из Украины.